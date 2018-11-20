Десятки саудовских принцев отвернулись от наследника трона после убийства Хашогги

Некоторые члены правящей семьи Саудовской Аравии на фоне возмущения мирового сообщества по поводу убийства журналиста Джамала Хашогги выступают за то, чтобы не допустить к трону наследного принца Мухаммеда ибн Салмана, сообщили три источника, близкие к королевскому двору.

По их словам, десятки принцев и их двоюродных братьев из влиятельных ветвей правящей семьи Аль Саудов хотят изменений в линии престолонаследия, однако они не станут действовать, пока жив 82-летний король Саудовской Аравии Салман, отец наследного принца. Члены семьи признают, что король вряд ли пойдет против своего любимого сына.

Пока они обсуждают возможность того, чтобы после смерти правителя на престол взошел 76-летний принц Ахмед ибн Абдул-Азиз, младший брат короля Салмана и дядя наследного принца, сказали источники.

Один из источников отметил, что принц Ахмед - единственный оставшийся в живых родной брат короля Салмана - будет иметь поддержку членов семьи, службы безопасности и некоторых западных держав.

Ни принц Ахмед, не его представители не были доступны для комментариев. Чиновники в Эр-Рияде не дали оперативного ответа на просьбы Рейтер прокомментировать вопросы престолонаследия.

В отличие от большинства европейских монархий, наследование престола в Саудовской Аравии не происходит автоматически от отца к старшему сыну. Вместо этого король и старшие члены семьи из каждой ветви выбирают наследника, которого они считают наиболее подходящим для руководства королевством.

В последние недели высокопоставленные чиновники США намекали советникам Саудовской Аравии, что поддержат принца Ахмеда в качестве потенциального претендента на трон, сказали источники, напрямую знакомые с обсуждением этого вопроса.

Жестокое убийство Хашогги, известного критика наследного принца, на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле в октябре вызвало осуждение со стороны всего международного сообщества, включая многих политиков и должностных лиц в США. ЦРУ полагает, что приказ об убийстве журналиста отдал наследный принц, сообщили осведомленные источники в США.

Генпрокурор Саудовской Аравии заявил, что наследный принц ничего не знал об убийстве.