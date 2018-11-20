Польша и Дания решили 40-летний "морской" спор

Польша и Дания поделили между собой морскую экономическую зону в Балтийском море, к югу от шведского острова Борнхольм, что было предметом споров между странами на протяжении 40 лет.

Соответствующее соглашение по этому поводу подписали в Брюсселе главы МИД Польши и Дании Яцек Чапутович и Андерс Самуельсен, информирует tvn24.

"Нынешняя церемония подписания является важным днем в наших двусторонних отношениях. Это показывает, что при активном участии обеих сторон, при взаимном доверии и уважении, возможным является эффективное и мирное решение даже длительных споров",- заявил Чапутович.

Он выразил убеждение, что стороны быстро завершат свои внутренние процедуры утверждения соглашения.

В свою очередь Самуельсен назвал подписание документа "прекрасной новостью", которая завершает 40-летний спор между странами.

Как известно, через эту зону, в частности, будет проходить газопровод Baltic Pipe из Норвегии в Польшу, который планируют ввести в строй осенью 2022 года.