Последнее обновление: 20.11.2018 12:35

Польша и Дания решили 40-летний "морской" спор

Польша и Дания поделили между собой морскую экономическую зону в Балтийском море, к югу от шведского острова Борнхольм, что было предметом споров между странами на протяжении 40 лет.

Соответствующее соглашение по этому поводу подписали в Брюсселе главы МИД Польши и Дании Яцек Чапутович и Андерс Самуельсен, информирует tvn24.

"Нынешняя церемония подписания является важным днем в наших двусторонних отношениях. Это показывает, что при активном участии обеих сторон, при взаимном доверии и уважении, возможным является эффективное и мирное решение даже длительных споров",- заявил Чапутович.

Он выразил убеждение, что стороны быстро завершат свои внутренние процедуры утверждения соглашения.

В свою очередь Самуельсен назвал подписание документа "прекрасной новостью", которая завершает 40-летний спор между странами.

Как известно, через эту зону, в частности, будет проходить газопровод Baltic Pipe из Норвегии в Польшу, который планируют ввести в строй осенью 2022 года.

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