Последнее обновление: 20.11.2018 12:35

Нидерланды предлагают новый тип санкций за нарушение прав человека

Новый режим санкций Евросоюза против тех, кто нарушает права человека в мире, предлагают в Нидерландах.

Предложение нидерландцев рассмотрят в Гааге 20 ноября представители правительств всех 28 стран-членов ЕС, сообщает Радио Свобода.

В соответствующем меморандуме указано, что предлагаемый режим санкций существенно отличается от имеющихся географически ограниченных санкционных режимов ЕС, целью которых является изменение государственного поведения, поэтому они политические по своей природе, отмечается в сообщении.

Предлагаемые санкции могут вводиться против отдельных нарушителей прав человека в мире, независимо от политического контекста и межправительственных процессов. Кроме того, их могут вводить против лиц, которые не являются представителями государств (это касается, например, группировок повстанцев).

Согласно документу, замораживание счетов и визовые ограничения будут применять против лиц, ответственных за внесудебные казни, насильственные исчезновения и пытки.

Министр иностранных дел Нидерландов заявил журналистам, что согласия ЕС относительно предложений представителей его страны пока нет, но добавил, что настроен оптимистично. По его словам, министры иностранных дел стран ЕС могут обсудить это предложение на заседании в Брюсселе 10 декабря.

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