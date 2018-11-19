В Центре исследований ядерной энергетики Южной Кореи произошел пожар

Пожар произошел в Центре исследований ядерной энергетики Южной Кореи, утечки радиации нет, говорится в сообщении на сайте учреждения.

"Девятнадцатого ноября произошел пожар в помещении для исследования облученного ядерного топлива химической аналитической лаборатории Центра исследований ядерной энергетики", - говорится в сообщении центра.

Возгорание произошло в помещении для хранения использованной во время экспериментов одежды и других твердых отходов. Пожарная сигнализация сработала в 14.28 по местному времени, на место были оперативно вызваны пожарные службы. Огонь удалось полностью потушить к 17.17 по местному времени.

"Были произведены измерения уровня радиации и выбросов в окружающую среду в районе Центра исследований ядерной энергетики, подтверждено, что отклонений от естественного для среды уровня нет", - отмечается в сообщении.

Жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Причины пожара выясняются.