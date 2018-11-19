Последнее обновление: 19.11.2018 14:56

Германия закрыла въезд в шенгенскую зону для 18 саудовских подданных

Германия закрыла въезд для 18 подданных Саудовской Аравии в шенгенскую зону в связи с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, сообщил на брифинге представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.

"Министр иностранных дел сейчас, перед началом Внешнеполитического совета ЕС в Брюсселе, заявил, что до сих пор у нас больше вопросов, чем ответов при расследовании этого дела, как по самому преступлению, так и в вопросах, кто стоит за этим преступлением. Поэтому в последние дни мы очень тесно сверяли позиции с французскими и британскими друзьями и приняли решение, как Германия, закрыть въезд через информационную систему Шенгена 18 подданным Саудовской Аравии, которые, возможно, причастны к этому преступлению", - сказал Бургер.

Он добавил, что эти шаги согласованы только с Францией и Великобританией, "эти меры действуют как запрет на въезд в Шенген". Бургер заявил, что не может сообщить информацию о личностях, в отношении которых введены санкции.

По словам присутствовавшего на брифинге официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта, в Берлине продолжают считать результаты проведенного до сих пор расследования по делу Хашукджи неудовлетворительными, необходимо дальнейшее расследование.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года жил в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание саудовского генконсульства в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве.

Согласно распространенному заявлению генпрокуратуры Саудовской Аравии, по делу об убийстве Хашукджи задержан 21 человек. Для пятерых непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни, остальных ждет наказание согласно канонам шариата.

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