План по реформированию ЕС Меркель и Макрон представят к середине декабря

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон намерены до середины декабря представить своим партнерам по Евросоюзу предложения по его реформированию. Об этом лидеры обеих стран заявили вчера в ходе встречи в ведомстве канцлера ФРГ в Берлине, куда Э.Макрон прибыл по случаю Народного дня скорби.

Теперь надо "действительно представить определенные результаты", пояснила канцлер в кулуарах встречи.

"Мы должны до мая совершить очень много для того, чтобы сделать Европу еще более сплоченной, суверенной и эффективной", - заявил Э.Макрон перед встречей с А.Меркель, отметив необходимость соответствующего германско-французского соглашения. В конце мая в странах ЕС пройдут выборы в Европарламент.

"Ты сказал, что мы находимся на распутье. Это именно то, что я чувствую", - обратилась А.Меркель к президенту Франции на совместной пресс-конференции. Она назвала "очень символичным" то, что неделю назад вместе с Э.Макроном во Франции приняла участие в церемонии по случаю окончании Первой мировой войны, а теперь он приехал в Берлин по случаю Народного дня скорби, который отмечается в Германии в память о погибших в войнах и жертвах тоталитарных режимов.

Французский президент, выступая в бундестаге, в частности, отметил, что "новая германско-французская задача состоит в том, чтобы снабдить Европу инструментами, необходимыми для обретения большей самостоятельности".

Предполагаемые реформы ЕС включают, в частности, учреждение общего бюджета для 19 стран-членов еврозоны и создание европейского валютного фонда на основе Европейского стабилизационного механизма (EMS). Спорным остается введение так называемого цифрового налога для крупных концернов.

Саммит Евросоюза в Брюсселе состоится 13-14 декабря.