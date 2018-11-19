Испытания нового "тактического" оружия свидетельствуют о военной модернизации КНДР - аналитики

Заявление Северной Кореи о том, что Пхеньян испытал “ультрасовременное тактическое оружие” говорит о желании страны модернизировать свои традиционные виды вооружений и обнадежить военных, несмотря на переговоры о сворачивании ядерной программы, сказали аналитики.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын присутствовал на испытаниях нового тактического оружия, которое могло бы стать “стальной стеной”, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) в пятницу, не раскрыв деталей.

По словам экспертов, испытания - часть стратегии Кима, призванной сделать главной опорой традиционной военной силы страны не армию численностью около 1,3 миллиона человек, а высокотехнологичные вооружения.

“Это своего рода северокорейская версия военной реформы”, - сказал вице-президент Института политических исследований Асан в Сеуле Чхве Кан.

“Если вы ищете посыл для внешнего мира, то вот он: “Не надо нас недооценивать, мы тоже совершенствуемся”.

Значимость нового оружия может еще больше усилиться, если Пхеньян откажется как минимум от части ядерного потенциала.

Хотя Сеул и Вашингтон с легкостью могут опередить обремененный санкциями Пхеньян по расходам на оборону, северокорейские войска передового базирования, стрелковое оружие и многозарядные реактивные системы залпового огня (РСЗО) представляют для союзников существенную угрозу.

КНДР и Южная Корея на сентябрьской встрече в Пхеньяне договорились существенно ослабить военную напряженность на границе. Однако соглашение не предусматривает вывод РСЗО с территорий, где расположены войска передового базирования, откуда дальнобойные орудия и реактивные установки все еще могут достичь Сеула.