Страны АТЭС не смогли согласовать резолюцию из-за противоречий США и Китая

Лидеры стран АТЭС в воскресенье впервые в истории не смогли согласовать коммюнике по итогам саммита, проходившего в Папуа-Новой Гвинее, на фоне глубоких противоречий между США и Китаем в отношении торговли и инвестиций.

“Вы знаете двух больших тяжеловесов в этом зале”, - сказал на пресс-конференции премьер-министр Папуа-Новой Гвинеи Питер О’Нил в ответ на вопрос, какие из стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) не смогли прийти к консенсусу.

О’Нил, председательствовавший на саммите, сказал, что камнем преткновения стал вопрос об упоминании Всемирной торговой организации и ее возможной реформы в декларации лидеров АТЭС.

Американский лидер Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин не участвовали в саммите.

Вице-президент США Майк Пенс сказал в субботу, что американские пошлины на импорт китайских товаров останутся в силе до тех пор, пока Пекин не изменит свое поведение.

“Они начинают с торговых практик, пошлин и квот, насильственной передачи технологий, кражи интеллектуальной собственности. Все это выходит за рамки, затрагивая свободу морского судоходства и (вызывая) опасения о правах человека”, - сказал Пенс журналистам в воскресенье.