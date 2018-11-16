Индонезия предлагает "мягкую" концепцию для Индо-Тихоокеанского региона

Ожидается, что в 2019 году Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) примет Концепцию Индо-Тихоокеанского региона. Об этом заявил начальник департамента МИД Индонезии по сотрудничеству с АСЕАН Хосе Антонио Морато Таварес, сообщает Antaranews.

«Концепция Индо-Тихоокеанского региона, запущенная Индонезией и АСЕАН, получила позитивный отклик со стороны глав государств и правительств, присутствовавших на региональном саммите. Поэтому ожидается, что в 2019 году будет проведено совместное заявление АСЕАН по Индо-Тихоокеанскому региону, когда главы государств и правительств соберутся на 34-м саммите АСЕАН в Таиланде», - сказал он.

По словам Тавареса, концепция «Индо-Пасифика», представленная президентом Индонезии Джоко Видодо, отличается от предложенных концепций США и Японии.

«Концепция Индо-Тихоокеанского региона, инициированная президентом, отличается от концепции, предложенной Соединенными Штатами. Мы говорим о мягком подходе и о людях к людям, а Соединенные Штаты говорят о военной мощи. Концепция, предложенная Японией, касается помощи для региональных стран, связанных с развитием инфраструктуры», - отметил он.

Ранее президент Индонезии всесторонне и более подробно представил индонезийскую концепцию Индо-Тихоокеанского сотрудничества на 13-м саммите стран Восточной Азии в Сингапуре.

Индо-Тихоокеанский регион (ИТР) или «Индо-Пасифик» - это концепция более широкого, чем Азиатско-Тихоокеанский регион, геополитического пространства, включающее в себя два океана (Индийский и Тихий) и прилегающие к ним страны.