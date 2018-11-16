Комитет Генассамблеи ООН принял обновленную резолюцию по Крыму

Третий комитет Генеральной ассамблее ООН в четверг, 15 ноября, принял обновленную версию украинской резолюции по правам человека в аннексированном Россией Крыму. Об этом сообщил в своем микроблоге в Twitter постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко.

"Ну вот. Самая сильная резолюция ООН о ситуации с правами человека в Крыму прошла 3-й комитет Генеральной ассамблеи", - написал Ельченко.

Украинская резолюция называется "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина". В документе в числе прочего указывается, что Россия должна подтвердить недопустимость захвата территории Крыма, дать обязательство вернуть "оккупированные территории" и признать политзаключенными Олега Сенцова, Владимира Балуха и Эмира-Усеина Куку.

По словам украинского постпреда, в поддержку этого документа проголосовали 67 стран, 26 выступили против и 82 воздержались. В микроблоге в Twitter, принадлежащем представительству Украины в ООН, уточняется, что против резолюции, помимо России, выступили Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мьянма, Никарагуа, Сербия, ЮАР, Южный Судан, Судан, Сирия, Таджикистан, Уганда, Узбекистан, Венесуэла и Зимбабве.

Президент Украины Петр Порошенко отметил, что резолюция была принята, несмотря на яростное сопротивление России. Он обещал, что Москва не избежит международной ответственности за "агрессию, оккупацию и нарушения прав человека".