Последнее обновление: 16.11.2018 11:12

США ввели санкции в отношении саудовских чиновников за роль в убийстве Хашогги

США в четверг ввели экономические санкции в отношении 17 саудовских чиновников за их роль в убийстве журналиста Джамала Хашогги.

Санкции Минфина США стали первым прямым ответом администрации американского президента Дональда Трампа на смерть Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Турции в октябре.

В числе тех, кто попал под санкции, - бывший высокопоставленный помощник наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Сауд Аль-Кахтани, генеральный консул страны Мухаммед Аль-Утейби и члены группы из 15 человек, которую Турция назвала причастной к инциденту, сказал источник.

Вашингтон принял нестандартное решение, так как США редко вводят санкции в отношении граждан Саудовской Аравии. Меры не распространяются на правительство страны, которая является важным союзником США в сферах безопасности и экономики.

Санкции ограничивают доступ попавших под них лиц к финансовой системе США и предусматривают заморозку активов.

Хашогги, критиковавший политику властей Саудовской Аравии, был убит в консульстве страны в Стамбуле 2 октября. Он был резидентом США и писал для газеты The Washington Post. Убийство журналиста спровоцировало политический кризис в Саудовской Аравии и возмутило западных союзников страны.

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