В Шотландии призвали остановить соглашение о Brexit

Премьер-министр Британии Тереза Мэй, представляя проект соглашения о Brexit, игнорирует мнение шотландского правительства, премьер должна остановить процесс принятия документа и вернуться к переговорам с ЕС, заявил парламентский лидер Шотландской национальной партии (SNP) Иан Блэкфорд.

Ранее руководители региона и местные парламентарии заявляли, что не приемлют ни сам Brexit, ни проект итогового документа, предлагаемого правительством.

"Премьер игнорирует позицию правительства Шотландии. Где те заявления о партнерстве и равенстве?!.. Сделайте верный шаг, и мы начнем с вами работать – остановите часы и езжайте обратно в Брюссель (возобновите переговоры с ЕС)", — сказал Блэкфорд, выступая в палате общин в четверг.

Он отметил, что слово "Шотландия" даже не упоминается в проекте договора и призвал Мэй сохранить Великобританию в составе единого рынка ЕС и в европейском таможенном союзе.

Ранее лейбористы также заявили, что не поддержат в парламенте предложенный правительством проект соглашения о Brexit.

Накануне вечером правительство после пятичасовых споров утвердило положения договора с ЕС, определяющего условия предстоящего "развода". Итогом совещания членов кабинета стала тактическая победа Терезы Мэй – ей удалось заставить большинство министров поддержать документ, однако часть членов кабинета выразила несогласие с ее позицией и подала в отставку. В парламенте также недовольны положениями документа.