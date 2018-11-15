Мигранты, газ и торговля: в Стамбуле пройдет саммит по сохранению мира

В Стамбуле 26-28 ноября пройдет IX Босфорский саммит, в рамках которого за три дня состоится 33 заседания, на которых выступят 198 докладчиков.

Тема нынешнего саммита «Сохранение мира и повсеместное развитие», сообщают организаторы мероприятия.

«В рамках саммита будет организовано 33 заседания, на которых выступят 198 докладчиков. Темы некоторых заседаний: «Технологии создания будущего для мигрантов», «Международная торговля газом», «Альтернативные подходы к финансированию недвижимости», «Перспективы торговли национальными валютами для банкиров и экспортеров», «Глобальная угроза для развития: торговые войны», - указано в программе.

В саммите в целом будут участвовать главы государств, члены правительств, политики, предприниматели и общественные деятели из 80 стран.

Саммит направлен на рост торговли, инвестиций, обсуждение глобальных процессов, инноваций в экономике, технологической сфере, науке и искусстве.

Саммит в первый день его работы откроет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступят президент Македонии Георге Иванов, лидер Турецкой Республики Северного Кипра Мустафа Акынджи, министр торговли Таиланда Сонтират Сонтижиравон, соучредитель британской финансовой компании Mobius Capital Карлос Харденберг и другие. На одном из заседаний будет обсуждено предложение президента Турции о реформах в РБ ООН.