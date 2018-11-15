Последнее обновление: 15.11.2018 12:13

Японский суд отклонил требование жителей остановить реактор АЭС "Иката"

Суд в Японии вновь отклонил требование местных жителей прекратить эксплуатацию реактора АЭС "Иката" в префектуре Эхимэ на западе страны, передало агентство Киодо.

Работа третьего реактора, принадлежащего энергетической компании Shikoku Electric Power, была возобновлена в начале ноября после остановки на профилактику. Верховный суд города Такамацу постановил в четверг, что этот реактор не представляет угрозы и отвечает стандартам безопасности, принятым после аварии АЭС в Фукусиме 2011 года.

АЭС "Иката", как и все остальные в Японии, была остановлена после аварии в Фукусиме, но была перезапущенa летом 2016 года. Местные тогда уже через суд добивались отказа от работы третьего реактора АЭС "Иката". Осенью прошлого года он был в плановом режиме остановлен на профилактику, однако уже в декабре прошлого года решение высшего окружного суда Хиросимы удовлетворило иск жителей и постановило не перезапускать его до 30 сентября из-за опасности извержения расположенного в 130 километрах вулкана Асо.

Оператор станции компания Shikoku Electric Power подала апелляцию, которая удовлетворена решением того же суда. Суд счел неочевидной прямую угрозу извержения вулкана для работы реактора, так как не было предъявлено доказательств, что извержение может случиться во время работы станции.

По мнению жителей, как отмечает Киодо, стандарты безопасности АЭС в Японии недооценивают угрозу от землетрясений и реактору все равно угрожает возможное извержение вулкана.

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