Европарламент намерен ограничить выбросы CO2 грузовым транспортом

В Евросоюзе планируется ввести обязательные нормы выбросов двуокиси углерода грузовыми автомобилями и автобусами. Европарламент в среду, 14 ноября, одобрил в первом чтении проект соответствующей директивы ЕС.

"За" проголосовали 373 депутата, "против" - 286 и 16 воздержались. Новый закон обязывает автопроизводителей значительно снизить вредные выбросы данных типов машин. В частности, к 2025 году выброс двуокиси углерода грузовым транспортом должен сократиться на 20 процентов, к 2030 году - на 35 процентов, исходя из уровня 2019 года.

Кроме того, автомобильные концерны обяжут добиться того, чтобы к 2030 году не менее 20 процентов от общего числа выпускаемых грузовых машин были авто с пониженным уровнем эмиссии (не менее чем на 50%) выхлопных газов. Таким образом, Европарламент ужесточил требования по сравнению с проектом Еврокомиссии, которая предлагала добиться сокращения вредной эмиссии грузовым транспортом на 15 процентов к 2025 году и на 30 процентов к 2030-му.

Одобрив проект директивы, Европарламент дал добро Еврокомиссии на переговоры с Советом Евросоюза. Страны ЕС пока не выработали единой позиции по этому вопросу.

В Германии с 1990 года выбросы грузового транспорта увеличились вдвое, в то время как общий объем вредных выбросов в атмосферу сократился на 28 процентов, сообщили в среду в Федеральном объединении предприятий энерго- и водоснабжения (BDEW). Поэтому BDEW приветствовало решение парламентариев ЕС. В свою очередь, в Федеральном объединении немецкой промышленности (BDI) его раскритиковали. По данным BDI, реалистичным было бы сокращение вредных эмиссий грузового транспорта на 7 процентов до 2025 года и на 16 процентов к 2030 году.