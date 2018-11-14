В следующий парламент Молдовы проходят четыре партии

Партия социалистов Республики Молдова, Демократическая партия, партии «Платформа «Достоинство и правда»» и «Действие и солидарность» имеют все шансы войти в следующий парламент Молдовы. Таковы данные последнего социологического опроса, проведенного Институтом маркетинга и социологических исследований IMAS.

«Если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за Партию социалистов готовы проголосовать 22,1% избирателей, за Демократическую партию – 13,7%, за «Платформу Достоинство и правда»» - 7,1%, а за партию «Действие и солидарность» - 6,4% граждан», - отмечается в результатах опроса.

Все остальные участники выборов не преодолевают пока необходимый избирательный порог в 6%.

Согласно результатам опроса, среди молдавских политиков наибольшей популярностью пользуются экс-руководитель Партии социалистов, президент Игорь Додон (44,2% избирателей), премьер-министр Молдовы Павел Филипп (37%) и экс-президент, лидер Партии коммунистов Владимир Воронин (32%). На четвертом месте в рейтинге популярности - мэр города Оргеева, бизнесмен Илан Шор (30%) и лидер Демократической партии Влад Плахотнюк (22%). Шестую и седьмую позицию рейтинга доверия к политическим лидерам занимают, соответственно, Андрей Нэстасе («Платформа «Достоинство и правда»» - 22%) и Майя Санду («Действие и солидарность» - 21%).

Опрос проводился в конце октября - начале ноября, погрешность составляет плюс-минус 2,5%.