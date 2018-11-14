Последнее обновление: 14.11.2018 15:34

ОПЕК+ обсуждает сокращение добычи на 1,4 миллиона баррелей в сутки - источники

Организация стран-нефтеэкспортеров и ее союзники вне картеля обсуждают решение сократить уровень добычи примерно на 1,4 миллиона баррелей в сутки в 2019 году, чтобы предотвратить избыток на рынке, который может привести к снижению цен, сообщили в среду три источника, знакомых с ситуацией.

Обеспокоенная снижением цен на нефть и ростом поставок, ОПЕК вновь думает о сокращении производства спустя всего лишь несколько месяцев после решения нарастить добычу. Встреча картеля состоится 6 декабря.

Сокращение предложения на 1,4 миллиона баррелей в сутки было одним из вариантов, которые обсуждали министры энергетики Саудовской Аравии, не входящей в картель России и других государств, на встрече в Абу-Даби в воскресенье.

К соблюдению нового соглашения необходимо привлечь входящий в ОПЕК Иран, а также Россию, добавили источники. Тегеран не хочет ставить производственные цели в рамках новой договоренности, так как столкнулся с сокращением экспорта из-за санкций США.

ОПЕК и ее союзники вне картеля, включая Россию, в июне договорились нарастить добычу после призыва президента США Дональда Трампа снизить цены.

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