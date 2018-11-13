Лукашенко отправил Семашко послом в Россию

Лукашенко 13 ноября 2018 года назначил Владимира Семашко послом Беларуси в России. Семашко также по совместительству будет полномочным представителем Беларуси при Экономическом совете СНГ и при ОДКБ, специальным представителем Беларуси по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства, ЕАЭС, СНГ, ОДКБ.

Должность главы белорусской дипмиссии в Москве оставалась вакантной после того, как Лукашенко назначил вице-премьером Игоря Петришенко.

Семашко занимал должность заместителя премьер-министра с 2014 по август 2018 года, а до этого несколько лет работал первым вице-премьером. В правительстве он курировал промышленность и топливно-энергетический комплекс.

Послом Беларуси в Венгрии и по совместительству в Боснии и Герцеговине назначен Александр Пономарев. Послом в Сирии и по совместительству в Иордании и Ливане назначен Юрий Слука. Андрей Ржеусский назначен послом Беларуси в Индии и по совместительству в Шри-Ланка.