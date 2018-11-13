Мэй заявила о необходимости срочной реформы ВТО

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала к проведению срочной реформы ВТО.

"Нам нужен амбициозный и срочный процесс реформирования Всемирной торговой организации", - сказала Мэй, выступая в понедельник вечером с традиционной речью на банкете лорда-мэра Сити.

По ее словам, нужно тщательно проанализировать, какие правила и принципы соблюдаются, а какие нуждаются в доработке, а также необходимо усилить транспарентность деятельности ВТО.

Также премьер отметила, что организация должна соответствовать реалиям современного мира, а, следовательно, должна учитывать интересы интернет-торговли и услуг.

"В то время как такие компании, как Amazon и Alibaba изменили модель покупательского поведения, ВТО уже два десятилетия испытывает трудности с тем, чтобы ликвидировать барьеры для торговли в интернете", - пояснила Мэй.

"Мы живем в период невероятной технической трансформации", - подчеркнула она.