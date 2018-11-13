Десятки стран договорились бороться с киберпреступностью

Представители более 50 государств и свыше 150 технологических компаний договорились бороться с преступностью в киберпространстве, включая вмешательство в выборы и риторику ненависти.

Участники конференции в штаб-квартире ЮНЕСКО в понедельник, 12 ноября, подписали документ, озаглавленный "Призыв Парижа к доверию и безопасности в киберпространстве".

В числе поддержавших инициативу - страны Евросоюза, Япония и Канада, а также компании Facebook, Google и Microsoft. При этом Китай, Россия и США не подписали документ.

За принятие инициативы выступал, в частности, президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Сегодня интернет гораздо лучше используется экстремистами, авторитарными режимами или пропагандой терроризма. Это реальность, с которой мы должны бороться", - написал глава государства в своем микроблоге Twitter.

По мнению Макрона, более глубокого регулирования интернета со стороны государства невозможно избежать. Он предложил разработать новый правовой статус для крупных онлайн-платформ, который расширит их обязательства по борьбе с опасным содержимым.

"Нормы требуются, чтобы избежать войны в киберпространстве, которая стала бы катастрофической", - заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Страны должны сотрудничать не только друг с другом, но и с партнерами в частном секторе, исследователями и гражданским обществом, "чтобы уважать права людей и защищать их в интернете", добавил министр.

Между тем президент Франции объявил о будущем совместном проекте с социальной сетью Facebook. В начале 2019 года команда французских чиновников изучит приемы, с помощью которых соцсеть отслеживает и удаляет разжигающее ненависть содержимое. По словам Макрона, цель подобного опыта - "выработать точные, конкретные совместные предложения по борьбе с риторикой ненависти и оскорбительным содержимым".