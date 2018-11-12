Европарламент рассмотрит резолюцию о сотрудничестве Молдовы с НАТО

Европарламент планирует проголосовать на этой неделе по проекту резолюции, в которой выражается поддержка сотрудничества Молдовы с НАТО и обмена с ЕС секретной информацией, свидетельствует документ в базе данных ЕП.

Проект о ходе выполнения соглашения об ассоциации ЕС и Молдовы прошел одобрение в комитете по иностранным делам и внесен на рассмотрение в рамках пленарной сессии в Страсбурге.

"ЕП приветствует хорошее сотрудничество по вопросам общей внешней и оборонной политики, в частности высокий уровень согласованности с заявлениями в рамках этой политики и участие в миссиях и операциях, а также сотрудничество Молдовы с НАТО", - говорится в документе.

Европарламентарии предлагают зафиксировать формулировку о том, что ЕП "приветствует вступление в силу соглашения ЕС-Молдова об обмене секретной информацией", которое было подписано весной 2017 года.

Авторы документа также призывают власти Молдовы противодействовать "крупномасштабному отмыванию денег, в частности из России".

Молдова— внеблоковая страна. Согласно конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года Молдова сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдовы действуют информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО.