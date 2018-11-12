Финляндия зафиксировала сбой в работе GPS во время учений НАТО

Работа финских спутниковых навигационных систем GPS была намеренно прервана в ходе военных учений НАТО в странах Северной Европы в прошедшие несколько недель, и ответственность за это может лежать на России, сказала премьер-министр Финляндии Юха Сипиля.

Аэронавигационные службы Финляндии во вторник опубликовали предупреждение о масштабных сбоях в работе GPS на севере страны. Норвегия также оповестила пилотов о потере GPS-сигналов в своем воздушном пространстве в конце октября, когда начались учения НАТО.

“Возможно, что за сбоями стоит Россия. Известно, что у нее есть такие возможности”, - сказал Сипиля государственному телеканалу Yle.

Финляндия не входит в НАТО, но в качестве союзника приняла участие в Trident Juncture, крупнейших учениях альянса за десятилетия, которые завершились в среду. Военные из 31 страны приняли участие в маневрах недалеко от территории России на местности, простирающейся от Балтийского моря до Исландии.

Финляндию связывает с Россией граница длиной в 1.340 километров и сложная история отношений. В последнее время страна наладила более тесные отношения с НАТО, но не стремилась к полноценному членству в альянсе, традиционно избегая конфронтации с Москвой.