Немецкая SAP покупает занимающуюся опросами Qualtrics за $8 млрд

Немецкая SAP сообщила в воскресенье, что договорилась о покупке Qualtrics International Inc за $8 миллиардов, всего за несколько дней до IPO, которое планировала провести базирующаяся в США компания, специализирующаяся на онлайн-опросах потребителей.

Глава Qualtrics Райан Смит, который вместе со своим братом и отцом владеет 40 процентами акций компании, сказал в интервью, что в рамках IPO стоимость фирмы, по его мнению, могла быть оценена на уровне как минимум $6 миллиардов.

Смит сохранит за собой должность главы Qualtrics. Закрытие сделки ожидается в первом полугодии 2019 года.

SAP купит все находящиеся в обращении акции Qualtrics и договорилась о финансировании в размере 7 миллиардов евро ($7,9 миллиарда) для покрытия суммы покупки и связанных с приобретением расходов.