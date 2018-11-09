SOCAR будет поставлять нефть на свой НПЗ в Турции из третьих стран

Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR намерена поставлять нефть на свой новый нефтеперерабатывающий завод в Турции от разных производителей из стран Черноморского бассейна, Средиземноморья, а также Персидского залива, сказал Рейтер глава торгового подразделения компании - SOCAR Trading.SOCAR запустил новый НПЗ, SOCAR Turkey Aegean Refinery (STAR), стоимостью $6,3 миллиарда в октябре.

НПЗ на побережье Эгейского моря в основном предназначен для снабжения нефтепродуктами местной нефтехимической компании Petkim для сокращения зависимости Турции от импорта нефтепродуктов и увеличения нефтеперерабатывающих мощностей страны на 25-30 процентов.

“По предварительному плану, начальное потребление составит 100.000 баррелей в сутки с постепенным ростом до 215.000 баррелей в сутки,” - сказал глава SOCAR Trading Аднан Ахмадзаде в ответах на вопросы Рейтер, присланных по электронной почте.

“SOCAR Trading будет поставлять данные объемы от различных производителей из портов Средиземноморья, Черного моря, Персидского залива и т.д., в том числе и от российской компании Роснефть”.

Ахмадзаде сказал, что компания уже заключила контракты на поставку в Азербайджан бензина марки А-92 для нужд внутреннего рынка на период плановой остановки НПЗ им. Гейдара Алиева.

По его словам, 30.000 тонн А-92 импортировано из России, еще около 30.000 тонн поставит швейцарская компания Vitol, 5.000-10.000 тонн - придут из Туркмении.

SOCAR Trading, головной офис которой находится в Женеве, была основана в 2007 году и в течение нескольких лет стала глобальным игроком на рынке.

Ахмадзаде сказал, что нефть по-прежнему играет “центральную роль” в торговой стратегии компании, занимая 50 процентов торгового портфеля.

В 2017 году, когда SOCAR Trading начала торговать сжиженным природным газом (LNG), компания продала 1,54 миллиона баррелей в сутки нефти, из которых 1,06 миллиона баррелей в сутки была нефть из третьих стран. Всего компания продала 104 миллиона тонн нефти и нефтепродуктов.

Ахмадзаде сообщил, что компания решила сократить долю мазута в своем торговом портфеле, которая на данный момент составляет около 30 процентов.

“Стратегически такое решение принято, но на цифрах это начнет отражаться в 2019 году,” сказал Ахмадзаде.

Он сказал, что SOCAR Trading открыт к диалогу о транспортировки нефти с российских месторождений Филановского и Ракушечное, которыми управляет российская компания Лукойл, по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.

“Мы готовы к диалогу по данным месторождениям, мы не видим проблем в плане технической возможности принимать данные (потоки) нефти”, - сказал Ахмадзаде.

Он также сообщил, что за последние три года значительно вырос грузопоток энергоносителей, в частности, нефти и конденсата, из России, поставки из Туркменистана, меморандумы о сотрудничестве с Узбекистаном в стадии согласования.

Кроме этого, SOCAR Trading сотрудничает с Украиной в области купли-продажи энергоресурсов и осуществляет переодические закупки и в Казахстане.

Ахмадзаде сказал, что SOCAR Trading вскоре начнет продажи полипропилена и полиэтилена низкого давления, производимых на открытом в августе текущего года в Азербайджане заводе Полимер.

Основными рынками сбыта, по его словам, будут Турция, страны Европы и СНГ, а также Китай и Индия.

Компания намерена экспортировать и карбамид, который будет производиться с начала 2019 года на расположенном в Сумгаите заводе в объеме 600.000 тонн в год.

Основными рынками сбыта продукции станут Турция, Румыния, Украина, Болгария, а также Израиль, Греция и Италия.