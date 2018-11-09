В Австрии задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России

В Австрии задержали экс-полковника вооруженных сил страны, его подозревают в шпионаже в пользу России, сообщает Kronen Zeitung со ссылкой на представителя австрийского министерства обороны.

Позднее эту информацию подтвердил канцлер Себастьян Курц. По его словам, сотрудничество военного с российской разведкой продолжалось до 2018 года.

"Ведомство военной контрразведки при помощи международного сотрудничества раскрыло случай шпионажа. Отставной офицер австрийской армии с 1990-х годов занимался шпионажем и передавал данные России. В его отношении заведено дело", - сообщил в Twitter представитель Минобороны Михаэль Бауэр.

Глава австрийского МИД вызвала в ведомство российского представителя, а также отменила поездку в Москву.

По данным газеты, полковник должен был собирать информацию об австрийских ВВС, артиллерийских системах, миграционном кризисе, а также детальную информацию о ряде высокопоставленных военных. Каждые две недели он контактировал с российской стороной с человеком по имени "Юрий", отмечает издание.

Подчеркивается, что военный из Зальцбурга получил за работу на Москву 300 тысяч евро.

В российском посольстве отказались комментировать эту информацию.