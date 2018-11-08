Нефтяные и газовые предприятия Норвегии закрыты после столкновения танкера с фрегатом

Нефтяной танкер и норвежский военный фрегат столкнулись у западных берегов Норвегии в четверг, что привело к закрытию крупного близлежащего экспортного терминала по приему североморской нефти, крупнейшего норвежского газоперерабатывающего завода и некоторых морских месторождений.

Никаких признаков утечки нефти у танкера Sola TS обнаружено не было, однако судно вернется в порт для проверки, сказал Рейтер глава спасательной бригады Объединенного координационного центра спасения юга Норвегии Бен Викоенен.

Ранее танкер покинул принадлежащий компании Equinor портовый терминал Sture с грузом. На данный момент в качестве профилактических мер предприятие временно закрыто, сообщила компания.

Газовый завод Kollsnes мощностью 144,5 миллиона кубических метров газа в сутки, также остановился на неопределенный срок, сообщила Equinor.

Завод перерабатывает газ, добываемый на месторождениях Troll, Kvitebjoern и Visund, и направляет продукты переработки в Великобританию и страны Европы. Представитель Equinor сообщила, что добыча сырья на платформе Troll A также была приостановлена.

Сырье с месторождений в Северном море, включая блоки Oseberg, Grane, Svalin, Edvard Grieg и Ivar Aasen, поступает на терминал Sture через газопроводы и далее транспортируется нефтяными танкерами на мировые рынки.

Неясно когда терминал вернется к работе, сказала Equinor, добавив, что добыча на разрабатываемых компанией месторождениях - Oseberg и Grane - также была приостановлена.

На фрегат Helge Ingstad стала поступать вода и корабль мог затонуть. Экипаж в составе 137 человек был эвакуирован, сказал Викоенен. Восемь человек получили легкие ранения.

Sola TS, судно класса Aframax, было построено в 2017 году и принадлежит компании Tsakos Energy Navigation, говорится на сайте компании.