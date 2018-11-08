Последнее обновление: 08.11.2018 16:02

Moody's ожидает эскалации торговой войны США и Китая, замедления глобального роста

Международное рейтинговое агентство Moody’s предупредило в четверг, что глобальный экономический рост, вероятно, замедлится в ближайшие два года и что ожидается дальнейшая эскалация торговой войны между США и Китаем.

“Мы ожидаем, что глобальный рост замедлится до уровня ниже 3,0 процента в 2019 и 2020 годах по сравнению с 3,3 процента в 2017-18 годах, согласно оценкам”, - говорится в последнем докладе Moody’s.

По мнению агентства, недавно введенные пошлины на китайские товары стоимостью $200 миллиардов, вероятно, повысятся до 25 процентов в январе с нынешнего 10-процентного уровня.

“В обеих странах общее прямое макровоздействие на экономический рост будет поддаваться контролю. Однако все выше вероятность того, что сохраняющаяся и усиливающаяся напряженность в отношениях между двумя крупнейшими экономиками мира будет иметь широкие негативные последствия, препятствуя инвестициям”, - сообщило Moody’s.

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