В Японии на ядерном объекте произошла утечка радиации

Японское агентство по атомной энергии (JAEA) сообщило в четверг, что на его объекте в поселке Токай в префектуре Ибараки (остров Хонсю) было зафиксировано радиационное загрязнение.

По данным агентства Киодо, загрязнение было зафиксировано на объекте по разработке преобразования плутония. Уровень радиации составил 833 беккереля; ядерные объекты и АЭС обязаны сообщать в комитет по контролю над атомной энергией в случае превышения отметки в 370 тысяч беккерелей.

Сотрудники JAEA во второй половине дня в среду обнаружили радиационное загрязнение около герметичного контейнера, манипуляции в котором производят в прикрепленных к его стенкам перчатках. Скорее всего, причиной небольшой утечки стало старение резинового уплотнителя, который должен был обеспечивать герметичность. Никто из сотрудников не пострадал, ущерба окружающей среде нанесено не было.

В 2014 году было принято решение о ликвидации этого атомного объекта в связи с тем, что он был признан устаревшим. Процесс его демонтажа займет 70 лет. На это будет израсходовано порядка 1 триллиона иен (около 8 миллиардов долларов). Ранее в нем производилось ядерное топливо MOX – смесь плутония и урана. В настоящее время объект остановлен.