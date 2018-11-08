Венесуэла представит токен рetro странам OПЕК

Власти Венесуэлы намерены представить странам — участницам ОПЕК свою криптовалюту рetro в качестве расчетного средства, сообщил министр нефтяной промышленности Венесуэлы Мануэль Кеведо.

«Мы сможем использовать токены рetro для финансирования международных операций по купле-продаже углеводородов. Например, уже существуют проекты продажи венесуэльской нефти за цифровую валюту на всех торговых площадках», – цитирует министра ТАСС.

Ориентировочно это должно произойти до конца первого квартала текущего года. Использовать данный цифровой актив можно будет для торговли нефтью на глобальном рынке.