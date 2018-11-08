Последнее обновление: 08.11.2018 11:02

Венгрия планирует "перекроить" суды, несмотря на критику ЕС

Венгерское правительство планирует сформировать новую систему административных судов под контролем Министерства юстиции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на законопроект, поданный во вторник в парламент венгерским министром юстиции Ласло Трочани.

«Согласно новому законопроекту, в Венгрии собираются установить новую сеть региональных административных судов, а также новый высший административный суд. Они будут находиться под надзором Министерства юстиции», - говорится в сообщении.

ЕС ранее уже раскритиковал эти намерения венгерской власти, считая, что новая система судов будет подконтрольной власти и, таким образом, будет нарушено верховенство права в этой стране.

Как сообщалось, отношения между правым венгерским правительством Виктора Орбана и официальным Брюсселем довольно напряженные из-за несогласия Будапешта с политикой ЕС, особенно в сфере миграции.

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