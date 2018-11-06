Российские власти хотят взять мессенджеры под тотальный контроль

Переписываться в мессенджерах смогут только те люди, на которых зарегистрирован соответствующий телефонный номер. Новые правила проверки содержатся в проекте постановления правительства о правилах идентификации пользователей мессенджеров, пишут "Известия".

Администраторы мессенджеров будут проверять, действительно ли номер телефона пользователя принадлежит именно ему, а на ответ мобильному оператору будет даваться всего 20 минут. Если данные пользователя совпадут с информацией в базе компании, идентификация будет считаться пройденной.

В этом случае операторы связи должны будут сделать пометки о том, что этот абонент использует тот или иной мессенджер. Также сотовые компании будут вносить в базы уникальный код идентификации пользователя, который ему присвоит мессенджер.

Если же сотовый оператор ответит мессенджеру, что в его базе номеров нет такого клиента, идентификация будет считаться не пройденной. В этом случае сервис должен отказать человеку в своих услугах. Также верификация не будет считаться состоявшейся, если сотовая компания не даст организатору мессенджера информацию о клиенте в течение 20 минут, отмечается в документе.

За неисполнение этих правил для владельцев сервисов мгновенных сообщений предусмотрена административная ответственность, сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

При смене информации о себе или оператора связи пользователь должен будет пройти идентификацию повторно. Что касается граждан, которые сейчас пользуются мессенджерами - если информация сотовых операторов о них совпадет с той, которой располагает организатор сервиса мгновенных сообщений, идентификация будет считаться пройденной, в противном случае - нет, подчеркнул Жаров.

Нововведение может повлечь за собой всплеск незаконной продажи SIM-карт зарубежных операторов, при этом остаются лазейки для тех, кто не хочет "раскрываться", предупреждает директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. К тому же, зарубежные мессенджеры обычно не спешат исполнять требования российского законодательства, и административная ответственность не будет для них достаточным стимулом для соблюдения новых правил, отметил эксперт.

В проекте постановления отмечается, что он вступает в силу по истечении 180 дней со дня его официального опубликования.