Венесуэла из-за санкций хочет вернуть хранящееся в Банке Англии золото

Правительство Венесуэлы хочет вернуть на родину около 550 млн долларов, хранящихся в золотых слитках в Банке Англии, из-за опасений, что в связи с санкциями оно может быть заблокировано. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на два источника.

По их данным, правительство президента страны Николаса Мадуро пытается вернуть 14 тонн золота в Венесуэлу, в то время как Банк Англии хотел бы прояснить, каким образом латиноамериканская страна планирует распорядиться драгоценным металлом. Отмечается, что намерения Каракаса не могут осуществиться в течение уже двух месяцев из-за невозможности получить страховку, которая необходима для перевозки такого большого количества золота.

Президент США Дональд Трамп 1 ноября распорядился ввести санкции, призванные блокировать операции Венесуэлы с ее золотым запасом. Как заявляется в документе, распространенном пресс-службой Белого дома, администрация США намерена помешать властям латиноамериканской страны, в частности, «расхищать богатство Венесуэлы в своих коррумпированных целях» и «наносить ущерб инфраструктуре Венесуэлы и экологии страны путем бесхозяйственного управления». В связи с этим Вашингтон запрещает американцам осуществлять операции «в секторе золотодобычи Венесуэлы».