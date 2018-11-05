Британия может разрешить иностранцам служить в армии

Министерство обороны Великобритании планирует разрешить иностранцам из стран Содружества наций, никогда не жившим в стране, служить в армии, чтобы решить проблему нехватки призывников.

"Минобороны в понедельник разрешит иностранцам, никогда не жившим в стране, служить в британской армии, что надлежащим образом решить проблему нехватки призывников ", - говорится в сообщении The Guardian.

Согласно плану, граждане стран Содружества наций, такие как Австралия, Индия, Канада, Кения, и Фиджи, не должны будут больше проживать в Великобритании в течение как минимум пяти лет, чтобы поступить на военную службу в стране.

Однако заявки от граждан из стран, не входящих в Содружество наций, будут отклонены.

Таким образом британские военные надеются ежегодно пополнять свои ряды на 1350 человек.

Как сообщает The Guardian, согласно недавнему отчету, в британской армии не хватает 8200 солдат, матросов и персонала для воздушных сил, что является худшим показателем с 2010 года.

Отмечается, что новые правила сразу начнут действовать для тех, кто желает приобщиться к ВМС и ВВС, а для сухопутных войск процесс отбора начнется в начале следующего года.