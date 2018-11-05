Последнее обновление: 05.11.2018 14:03

Париж выдал ордера на арест трех представителей сирийских спецслужб

Французский суд несколько дней назад выдал ордера на арест трех высокопоставленных представителей сирийских спецслужб, обвиняя их в соучастии в пытках, преступлениях против человечности и военных преступлениях, сообщает в понедельник газета Monde.

Как отмечает издание, в ордерах на арест, выданных судебным следователем, говорится о "соучастии их в пытках, соучастии в насильственных исчезновениях, соучастии в преступлениях против человечности, военных преступлениях".

По информации издания, среди обвиняемых французскими властями — нынешний директор бюро Национальной безопасности Сирии Али Мамлюк.

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