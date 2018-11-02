Германия и Франция обвинили Москву в причастности к исчезновению беспилотника ОБСЕ на востоке Украины

Германия и Франция обвинили Москву и сепаратистов в причастности к исчезновению на востоке Украины беспилотника специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

В совместном заявлении Берлин и Париж заявили, что беспилотник дальнего радиуса был сбит рано утром 27 октября неподалеку российско-украинской границы над территорией, контролируемой сепаратистами, которых поддерживает Москва.

“Информация, собранная наблюдательной миссией, свидетельствует о том, что Российская Федерация и поддерживаемые ею сепаратисты несут ответственность за уничтожение беспилотника”, - говорится в заявлении, опубликованном в четверг.

Россия также является членом ОБСЕ.

Кроме того, эти же страны, включая Украину, участвуют в переговорах так называемой Нормандской четверки, цель которых - урегулировать вооруженный конфликт с сепаратистами, вспыхнувший на востоке Украины в 2014 году.