Биржи РФ планируют запустить расчетные фьючерсы на нефть Urals

Московская биржа планирует расширить линейку товарных деривативов и намерена запустить расчетный фьючерс на нефть марки Urals, который, как она считает, будет интересен корпоративным клиентам.

Одновременно с ней аналогичный контракт намерена запустить Санкт-петербургская международная товарно-сырьевая биржа.

“Недавно запустили поставочные фьючерсы на золото, мы будем продолжать этим заниматься и находить новые группы продуктов среди товарного рынка”, - сказал глава Московской биржи Александр Афанасьев, выступая на конференции о срочном рынке.

По его словам, особое внимание будет уделяться товарам, на которые будут созданы российские бенчмарки.

“У нас много трейдинга, но мало хеджа... Мы будем расширять, самое главное, операции для хеджеров и вводить продукты, которые интересны корпоративным клиентам, привлекать корпоратов на этот рынок”, - сказал Афанасьев.

Объем торгов товарными контрактами на Московской бирже за девять месяцев 2018 года вырос на 27 процентов в годовом выражении до 14,5 триллиона рублей.

“На денежном и валютном рынке мы стали работать напрямую с корпоративными клиентами, теперь хотим привлечь их и на срочный рынок, не обязательно напрямую, можно в партнёрстве с брокерами и банками”, - сказал управляющий директор Мосбиржи Игорь Марич.

Мосбиржа планирует расширить линейку продуктов не только за счёт товарных контрактов, но также за счёт деривативов на российские и глобальные бенчмарки, чтобы участники торгов могли хеджировать риски от инвестиций, срочных контрактов на процентные ставки.

Кроме контрактов на ставку RUONIA, которые уже торгуются, биржа хочет запустить фьючерс на ставку биржевого репо.