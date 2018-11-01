Правительство РФ ввело госрегулирование цен на бензин

Правительство России отчаялось искать рыночные способы остановить рост цен на бензин и переключилось к прямому госрегулированию.

По итогам двухчасового совещания с нефтяниками и представителями АЗС в среду удалось договориться о стабилизации "искусственно раскачанного" рынка, объявил вице-премьер Дмитрий Козак.

По его словам, нефтяные компании и НПЗ согласились продавать бензин и дизтопливо по ценам на 3% выше уровня прошлого года. 3-процентный рост был выбран "исходя из среднегодовой инфляции", уточнил Козак.

Правительство обязало нефтяников и АЗС за 24 часа подписать соглашение, которое будет действовать до конца года: первые будут продавать вторым бензин "по прямым внебиржевым контрактам" с ценой, которая позволит им "сформировать нормальную маржу", заявил глава Минэнерго Александр Новак.

Уровень маржи также определен правительством - 2,7 тысячи рублей на тонну бензина и дизтоплива.

Фактически введено ручное регулирование на уровне мелкого опта, констатирует президент Российского топливного союза Евгений Аркуша: нефтяные компании снизят оптовые цены, а заправки берут обязательства не повышать их в рознице, пишет finanz.ru.

Но объективно оценить эффект соглашений пока сложно, говорит он: неясно, как они будут выполняться, кто будет контролировать поставки и цены.

По данным Thomson Reuters Kortes, с 22 по 26 октября Аи-92 и Аи-95 подорожали на 4 и 5 копеек (41,68 руб. и 44,75 руб. за литр), а дизтопливо - на 17 копеек (до 45,3 рубля).

В Сибири скачок цен достиг 21 копейки для дизеля и 13 копеек для Аи-92. Средняя стоимость тонны авиационного керосина в аэропортах выросла на 633 рубля и составила 59 693 рубля.

Происходящее с ценами - наглядная демонстрация, до чего рынок довело правительство, говорит президент Независимого топливного союза Павел Баженов.

Подняв акцизы, кабмин столкнулся c резким взлетом цен, в ответ ввел демфирующий механизм, пообещав выплатить из бюджета нефтяникам около 600 млрд рублей в следующем году.

Но по закону акцизы идут на финансирование дорожных фондов, а демпфер выплачивается из ФНБ. По сути деньги фонда можно напрямую направить в дорожные фонды и "не выстраивать таких сложных схем", считает Баженов.