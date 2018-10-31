Последнее обновление: 31.10.2018 17:55

Парламент Хорватии продлил участие армии в миссиях НАТО

Депутаты Сабора (парламента) Хорватии утвердили решение об участии вооруженных сил страны в миссиях НАТО, ЕС и ООН в 2019-2020 годах, сообщило Министерство обороны республики.

Ранее участие военных Хорватии в международных миссиях привлекало внимание мировых СМИ. Так трое хорватских военнослужащих и капеллан из контингента НАТО были выдворены в декабре 2017 года из Польши за пьянство и оскорбление чести мундира. В том же месяце один из 180 хорватских военных, направленных на базу НАТО Рукла в Литве, умер от инфаркта или инсульта.

"Военнослужащие Хорватии примут участие в миссиях НАТО Resolute Support (Решительная поддержка) в Афганистане, миссии KFOR под эгидой НАТО в Косово, действиях НАТО по усилению военного присутствия в Польше", - сообщило хорватское Минобороны.

Отмечается, что хорватские военные продолжат службу в миссии Североатлантического альянса в Ираке, миротворческой операции Евросоюза EU NAVFOR Somalija ATALANTA, а также в миротворческих контингентах ООН в Ливане, Индии, Пакистане и Западной Сахаре.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.

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