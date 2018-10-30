Дания обвинила иранскую разведку в попытке совершить атаку на ее территории

Дания сообщила во вторник, что подозревает иранскую разведку в попытке осуществить нападение на датской территории и что задержала гражданина Норвегии иранского происхождения.

Целью атаки был лидер датского ответвления “Арабского движения борьбы за освобождение Ахваза” (ASMLA), сказал глава датской спецслужбы Финн Борх Андерсен на пресс-конференции.

“Речь идет об иранской разведке, планировавшей атаку на датской земле. Очевидно, мы не можем и не будем это принимать”, - сказал Андерсен.

МИД Ирана не был доступен для комментариев во вторник, день, когда в Исламской Республике отмечается государственный праздник.

Андерсен сказал, что датская полиция арестовала гражданина Норвегии иранского происхождения 21 октября и что он не признал вину на слушании в суде. Служба безопасности полиции Норвегии сообщила, что сотрудничает с датской полицией в рамках инцидента, также назвав его запланированной атакой.

Ахвазские арабы - этническое меньшинство в населенном преимущественно персами Иране, и некоторые из них требуют независимости или автономии.