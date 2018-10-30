Трамп решил отменить право на гражданство по рождению

Президент США Дональд Трамп намерен подписать указ, согласно которому родившиеся на территории страны дети неграждан или незаконных мигрантов будут лишены права на гражданство. Об этом он заявил в интервью порталу Axios.

"Мы единственная страна в мире, в которую приезжает человек, у него появляется ребенок и ребенок фактически является гражданином США <…> со всеми преимуществами. Это смешно. И это должно закончиться", - сказал Трамп.

По его словам, указ уже готовится.

В августе сообщалось, что администрация Трампа планирует ужесточить условия для получения американского гражданства и грин-карт для легальных мигрантов, которые пользовались программами обеспечения благосостояния.

Обещание ужесточить борьбу с нелегальной миграцией было одним из основных пунктов предвыборной программы Трампа. Кроме того, он собирался построить стену на границе с Мексикой. На прошлой неделе, на фоне сообщений о караванах беженцев, направляющихся в США из Сальвадора и Гондураса, американский президент заявил, что отправит на границу солдат, чтобы остановить мигрантов.