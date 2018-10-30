Япония предлагает туристам специальные скидки для посещения Хоккайдо

Правительство Японии предлагает путешествующим по острову Хоккайдо туристам воспользоваться специальной программой, чтобы сэкономить.

Как сообщает NHK, мера под названием "Скидка в целях восстановления Хоккайдо" (Hokkaido Recovery Discount) направлена на возобновление притока гостей, который резко сократился после сильного землетрясения, произошедшего в начале сентября на этом самом северном острове Страны восходящего солнца.

Программа рассчитана как на внутренних, так и на зарубежных путешественников.

Гостям из других стран возместят 70% стоимости до пяти ночёвок независимо от числа мест пребывания.

Планируется, что программа субсидирования будет действовать в течение текущего финансового года, который закончится в марте 2019-го.