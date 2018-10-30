Около 75% территории Венеции затопило из-за шторма

Из-за штормовых ветров в Венеции резко повысился уровень воды, и порядка 75% территории города затопило. Об этом сообщает агентство ANSA.

По данным местного центра прогноза приливов, накануне в районе 15:00 уровень воды в Венеции достиг 156 см над уровнем моря. Полиция закрыла доступ к центральной городской площади Святого Марка.

Сейчас в Венеции устанавливают временные мосты, однако если непогода усилится, их может смыть водой.

Эксперты считают, что у наводнения могут быть три причины: подъем воды в Венецианской лагуне, добыча газа на близлежащих территориях или глобальное потепление.

По всей Италии из-за непогоды погибли уже семь человек, несколько десятков пострадали, уточняет ANSA.