Новые правила заправки судов грозят России миллиардными потерями

Новые правила Международной морской организации ООН (International Maritime Organization, IMO), запрещающие судам использовать в качестве топлива мазут с высоким содержанием серы (выше 0,5 процента), вызовут резкое падение спроса на этот продукт, причем самые большие потери от этого понесут российские нефтегазовые компании, передает Bloomberg.

Агентство приводит данные инвестбанка Wood & Co. Financial Services AS о том, что в 2020 году, когда новые нормы вступят в силу, выручка от продажи мазута с высоким содержанием серы может сократиться на 3,5 миллиарда долларов. Это более трети дохода (примерно $9 млрд), который компании из России получили за весь 2017 год от поставок мазута в более чем 120 стран, посчитал Bloomberg, опираясь на данных российской таможни.

Опрошенные агентством эксперты полагают, что российские нефтеперерабатывающие заводы не успеют подготовиться к изменениям правил. В частности, по мнению аналитика IHS Markit Ltd Александра Щербакова, "Роснефть" и "Сургутнефтегаз" не успеют модернизировать свое производство до 2020 года, поэтому российский мазут будет продаваться с большой скидкой.

К концу сентября в России вообще не производили мазута, соответствующего новым нормам IMO, а в двух третьих выпускаемого топлива содержалось 2,5 процента серы или больше, указывает Bloomberg.