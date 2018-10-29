В Австралии чиновникам запретили пользоваться услугами Lion Air

Австралийские чиновники получили указания от правительства страны временно перестать пользоваться услугами индонезийской авиакомпании Lion Air после крушения самолета в Индонезии, сообщается на сайте министерства иностранных дел и торговли Австралии.

Лайнер Boeing 737 MAX бюджетной авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на остров Суматра, вылетел из аэропорта столицы Индонезии 06.20по местному времени (02.20) и пропал с радаров в 06.33 (02.33).

Первое сообщение о том, что в море у берегов Западной Явы найдены крупные обломки самолета, поступило в национальное агентство по преодолению чрезвычайных ситуаций и последствий катастроф Индонезии от экипажей гражданских судов, находившихся в районе катастрофы. В заявлении авиакомпании сообщается, что всего на борту находились 181 пассажир, двое пилотов и шесть членов экипажа.

"В связи с катастрофой самолета авиалиний Lion Air 29 октября 2018 года сотрудники правительства Австралии и работающие на контрактной основе получили указание не пользоваться данной авиакомпанией. Решение будет пересмотрено после получения подробных результатов расследования крушения", — сообщается на сайте МИД Австралии в рамках программы Smart Treveller, обеспечивающей безопасность туристов и содействие международным путешествиям.