Последнее обновление: 29.10.2018 11:37

США перебросили в немецкий Рамштайн рекордную партию оружия

США перебросили на авиабазу в немецком Рамштайне крупнейшую партию оружия и боеприпасов в XXI веке. Об этом сообщается на сайте военно-воздушных сил США.

Согласно информации, за октябрь на склады доставили 100 контейнеров с военным снаряжением, что является крупнейшей поставкой вооружения со времен бомбардировок Югославии в 1999 году.

Полученное снаряжение будет использоваться, в частности, для "поддержки натовской Европейской инициативы сдерживания". Эта программа США по усилению присутствия в Европе для обеспечения безопасности в регионе была запущена летом 2014 года в ответ на оккупацию украинского Крыма Россией и боевые действия в Донбассе.

В Пентагоне отмечают, что увеличение поставок боеприпасов, топлива и снаряжения связаны с необходимостью обеспечения оперативного реагирования вооруженных сил США на угрозы, исходящие со стороны "агрессивных игроков".

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