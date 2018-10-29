На президентских выборах в Бразилии победил кандидат от ультраправых

Кандидат от ультраправых Жаир Болсонару победил во втором туре президентских выборов в Бразилии, сообщило бразильское телевидение со ссылкой на результаты подсчета голосов.

После обработки 94,44% бюллетеней он набирает 55,54%. Его оппонент - кандидат от левых Фернанду Аддад - получает 44,46% голосов. Согласно имеющимся данным, многие избиратели во втором туре воздержались (примерно 21% проголосовавших).

Бразильский избирком подтвердил, что Ж.Болсонару избран президентом страны. Сообщение о победе в голосовании опубликовано и на странице политика в Фейсбук. Таким образом, прерывается многолетнее пребывание левых на посту президента Бразилии.

Следует отметить, что во время предвыборной кампании Жаир Болсонару позиционировал себя как антисистемный протестный кандидат, использовал гомофобную и расистскую предвыборную риторику, а также выступал за возвращение смертной казни.