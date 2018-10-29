В Грузии пройдет второй тур президентских выборов

После подсчета почти 97% голосов избирателей, принявших участие в состоявшихся в воскресенье выборах президента Грузии, никто из кандидатов не набирает необходимого числа голосов для победы в первом туре.

По данным ЦИК Грузии, независимый кандидат Саломе Зурабишвили набрала 38,62% голосов избирателей, кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе - 37,74% голосов. Оба кандидата выходят во второй тур. В общей сложности за пост президента боролись 25 кандидатов.

Из 3 тыс. 705 избирательных участков в ЦИК должны обработать данные со 133 избирательных участков, что существенно не изменит итоги голосования.

Для победы в первом туре выборов необходимо набрать более 50% голосов избирателей.