Россия должна уйти из Крыма и с востока Украины - Болтон

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон сказал в пятницу, что будет полезно, если Россия уйдет с востока Украины и из Крыма, прекратит вмешательство в американские выборы и будет меньше вмешиваться в дела Ближнего Востока.

Болтон сказал об этом в интервью Рейтер в Тбилиси, куда он прибыл на переговоры с высокопоставленными правительственными чиновниками.

“Будет полезно, если они (россияне) прекратят вмешательство в наши выборы... уйдут из Крыма и Донбасса на Украине... прекратят использование незаконного химического оружия для совершения покушений на жизнь российских эмигрантов на Западе и будут меньше вмешиваться в дела Ближнего Востока”, - сказал он.

Такое поведение в прошлом заставило Запад ввести санкции в отношении России, сказал Болтон, добавив, что чиновники США в данный момент решают вопрос о том, вводить ли новые санкции против Москвы.