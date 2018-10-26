ВТО обеспокоена распространением протекционизма в мире

Страны-члены ВТО выразили серьезное беспокойство из-за распространения в мире протекционизма. Об этом говорится в совместном коммюнике, распространенном после встречи представителей 13 стран-членов ВТО в Оттаве.

“Мы глубоко обеспокоены последними событиями в международной торговле, в частности распространением протекционизма, что негативно влияет на ВТО и подвергает опасности всю многостороннюю торговую систему”, - говорится в обнародованном документе.

Подписанты отметили “сложность в достижении результатов путем переговоров”.

“Мы разделяем общую готовность быстро и решительно преодолеть эти беспрецедентные сложности”, - заявили участники конференции.

В коммюнике также отмечается, что “современное состояние дел в ВТО дальше продолжаться не может”.

“Нашему стремлению изменений должны соответствовать действия: мы будем продолжать борьбу с протекционизмом и останемся политически настроенными достичь прогресса в вопросах прозрачности, разрешения споров и введения в ВТО правил торговли 21 века”, - подытоживается в документе.

Отметим, что участие в оттавской встречи приняли представители Австралии, Бразилии, Канады, Чили, ЕС, Японии, Кении, Кореи, Мексики, Новой Зеландии, Норвегии, Сингапура и Швейцарии.