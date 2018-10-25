Последнее обновление: 25.10.2018 17:13

Нефтепроизводителям может потребоваться смена курса в связи с ростом запасов -- комитет ОПЕК

Организации стран нефтеэкспортеров (ОПЕК) и не входящим в картель производителям, возможно, придется сменить курс в связи с ростом запасов нефти и экономической неопределенностью, сообщила министерская группа в четверг.

Участники ОПЕК в конце июня договорились умеренно наращивать добычу нефти.

Мониторинговый министерский комитет ОПЕК изучил ежемесячный отчет, подготовленный техническим комитетом, согласно которому приверженность стран-участников картеля пакту о сокращении предложения составила в сентябре 111 процентов.

“Комитет выразил общее удовлетворение коллективными показателями стран-участниц в сентябре”, - говорится в заявлении.

“Однако члены комитета выразили опасения по поводу роста запасов за последние несколько недель, а также отметили, надвигающуюся макроэкономическую неопределенность, которая может потребовать смены курса”.

blog comments powered by Disqus
<Сентябрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Октябрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование